Governadores entregam a Dilma Carta pela Legalidade

Governadores de 15 estados e do Distrito Federal entregaram nesta terça-feira, 8, à presidenta Dilma Rousseff uma carta em que se posicionam contra o processo de impeachment. Eles defendem que o mecanismo do impeachment deve ser empregado somente se houver "comprovação clara e inquestionável" de atos praticados dolosamente pelo chefe de Governo que atentem contra a Constituição.

"O processo de impeachment, aberto na última quarta-feira, 2, carece desta fundamentação. Não está configurado qualquer ato da presidenta da República que possa ser tipificado como crime de responsabilidade", diz o documento.

Na chamada Carta pela Legalidade, os governadores reconhecem ainda as dificuldades atuais do país e afirmam que as saídas para a crise não devem desrespeitar a legalidade. (veja na caixa de serviços a íntegra da carta).

adblock ativo