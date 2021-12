Governadores do NE querem maior atuação da União na segurança pública

Na reunião dos governadores do Nordeste realizado nesta quinta-feira, 11, em Salvador para elaborar uma agenda de medidas para enfrentar a crise econômica nacional e regional, como a dilatação do prazo para pagamento das dívidas com o BNDES e autorização para os estados contraírem empréstimos junto a organizamos internacional, os gestores nordestinos divulgaram uma nota pública cobrando “a urgente e necessária participação do governo federal no enfrentamento da questão da segurança pública”.

Na nota, que será entregue ao presidente Michel Temer, os governadores pedem a criação de um Plano nacional de Segurança, a ampliação dos presídios de Segurança Máxima e a revisão na Lei de Execuções Penais.

“Não é razoável, não é mais admitida a ausência completa do governo federal no tema segurança. Para não parecer que tem qualquer conotação política ou partidária, os governadores fazem questão de afirmar que todos os que passaram no governo federal, de vários partidos, não tomaram para si essa responsabilidade", assinalou o governador da Bahia Rui Costa (PT) ao fim do encontro.

Quanto à necessidade de o Congresso Nacional rever a Lei de Execuções Penais, Rui costa informou que mais de 50% dos presos em presídios na região Nordeste sequer foram julgados. “Não podemos apenas colocar água na hora em que o incêndio acontece. Antes que haja novas explosões nas ruas ou nos presídios, é preciso que o governo federal tome responsabilidade", comentou Rui, citando as rebeliões em presídos que ocorreram em vários estados no início do ano e os dois homicídios ocorridos na passarela próxima ao Shopping da Bahia, na semana, em que o acusado já havia sido condenado pelo mesmo crime, mas ganhou o benefício de responder a pena em liberdade .

Abaixo a íntegra da carta ao presidente:

