Governador segue em comitiva nacional para velório de Chávez

O governador Jaques Wagner (PT) foi convidado pela presidente do Brasil, Dilma Rousseff, a integrar a comitiva brasileira que segue para Caracas (Venezuela), por volta das 12 horas desta quinta-feira, 7, onde ocorre o velório de Hugo Chávez, presidente morto na última terça-feira, 5, vítima de um câncer.

O governador já estava em Brasília, onde acompanhava o anúncio do PAC II, quando recebeu o convite de Dilma na última quarta, 6. O voo com a comitiva, que também contará com a presença do ex-presidente Lula, partirá da Base Naval de Brasília e deve chegar ao Aeroporto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, em Caracas, por volta das 14h30.

Na última quarta, o governador Jaques Wagner divulgou nota de pesar, onde mencionou que o presidente venezuelano foi um grande amigo e parceiro do Brasil e da Bahia. Segundo a assessoria do governador, ainda não há uma data marcada para o retorno de Jaques Wagner ao Estado.

