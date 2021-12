Governador Rui Costa visitou 140 escolas de 82 municípios

O governador Rui Costa visitou este ano sedes e zonas rurais de 82 municípios baianos, onde entregou obras concluídas e assinou várias ordens de serviço para novas ações.

Um dos grandes destaques das viagens foram as visitas a cerca de 140 escolas estaduais, municipais e creches, como forma de subsidiar o programa Educar para Transformar - Um Pacto pela Educação. O programa tem como princípio a formação de parceria com educadores, municípios, universidades, movimentos sociais, empresários e as famílias para melhorar a educação pública.

Nas visitas às escolas, houve curiosidades, como a participação do governador em atividades artísticas e culturais, mudando o roteiro para atender a convite de alunos de colégios que não estavam previstos nas viagens.

No bairro do Uruguai, em Salvador, Rui visitou a Escola Estadual Polivalente San Diego, que não estava na agenda, e jogou capoeira. Em Feira de Santana, outra unidade não incluída no roteiro e que recebeu a visita do governador, foi o Colégio Celita Franca Silva.

O governador, que destaca a importância do exemplo para o desenvolvimento do ser humano, conheceu a diretora Rosemeire Guerra, do Colégio Estadual Félix Mendonça, de Itabuna, na região sul da Bahia.

Especialista na área, Rosemeire Guerra é uma das responsáveis por práticas de gestão que deram ao colégio o melhor 'Destaque Estadual', na 14ª edição do Prêmio Gestão Escolar 2013, do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), e por dois anos consecutivos o Prêmio Melhor Escola Pública do Ano, conferido pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

Em 2014, ela apresentou a experiência bem-sucedida em eventos na Inglaterra e nos Estados Unidos. O governador ficou tão impressionado com a energia e a vontade da diretora que Rosemeire foi convidada para fazer uma palestra motivacional numa reunião de assessorias de comunicação do estado, na capital.

Democratização

O secretário da Educação, Osvaldo Barreto, afirma que uma das prioridades do Educar para Transformar é o aumento do protagonismo dos alunos na vida escolar.

"Um dos eixos do programa é a participação da família na escola. (No) processo de eleição dos diretores a participação dos estudantes passou a ser de 40% e dos pais de 15%. Também passou a ser exigido quórum mínimo de estudantes e pais para a eleição. O resultado foi excelente. A maioria das escolas deu quórum tanto de pais quanto de alunos".

Barreto também afirma que o governador tem uma sensibilidade muito grande no âmbito da educação. "Ele tem contato com a comunidade escolar, professores, estudantes e pais de alunos, e um dos aspectos observados é a infraestrutura. A secretaria tem procurado responder a essas questões que estão sendo compiladas pelo governador. Um exemplo é a Escola Estadual Edilson Joaquim dos Santos, de Nova Redenção, no centro sul da Bahia, primeiro colégio visitado por ele no início do ano. A unidade depois passou por uma grande obra".

