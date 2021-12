Governador Rui Costa posta vídeo pintando a unha da filha

Um momento de família do governador Rui Costa movimentou as redes sociais neste domingo, 31. O vídeo foi postado na página oficial do petista no Facebook.

"Um domingo de chamego com a minha caçulinha Marina. Papai ama e aprende até a pintar unha", conforme ele descreve as imagens.

No vídeo, Rui aparece vestido de forma informal, de short e camisa de malha, sentado no chão com a filha Marina. A menina está concentrada enquanto o pai pinta suas unhas. Além dela, Rui tem outros dois filhos (Aline e Caio).

A publicação foi visualizada por 14.700 internautas até as 9h25 desta segunda, 1º, e teve 1.609 curtidas e 120 compartilhamentos.







Um domingo de chamego com a minha caçulinha Marina. Papai ama e aprende até a pintar unha. Posted by Rui Costa on Domingo, 31 de maio de 2015

adblock ativo