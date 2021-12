Governador Rui Costa divulga nomes de 15 secretários estaduais

O governador Rui Costa anunciou na tarde desta terça-feira, 29, os nomes de 15 secretários que vão compor a nova gestão. A divulgação foi feita durante o programa Papo Correria, veiculado nas redes sociais oficiais.

A novidade fica por conta do novo secretário estadual da Agricultura, Lucas Teixeira Costa que, segundo Rui, é um professor convidado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Além dele, os nomes anunciados incluem Bruno Dauster na Casa Civil; Jerônimo Rodrigues na Educação; Manoel Vitório na Fazenda; Maurício Barbosa na Segurança Pública; Nestor Duarte na Administração Penitenciária; Marcus Cavalcanti na Infraestrutura; Walter Pinheiro no Planejamento; Davidson Magalhães no Trabalho; Fábio Vilas-Boas na Saúde; João leão no Desenvolvimento Econômico; Edelvino Góes na Administração; Fabya reis na Promoção da Igualdade Racial; André Curvello na Comunicação e Paulo Moreno na Procuradoria Geral do Estado.

Rui Costa declarou que outros secretários serão anunciados ao longo desta semana.

Durante o Papo Correira, o governador anunciou ainda novidades para a área da Educação, entre elas a convocação dos 398 coordenadores pedagógicos aprovados no último concurso da Secretaria da Educação, e as inscrições do programa Partiu Estágio, que começam nesta quarta, 30.

