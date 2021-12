Governador permanece em repouso e retoma agenda na segunda

Após ser diagnosticado com uma traqueobronquite - que o impediu de participar da Lavagem do Bonfim -, o governador Rui Costa permanece em repouso domiciliar e só retomará a agenda na segunda-feira, 19.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom), neste dia Rui Costa vai inaugurar o novo posto da Rede SAC de Itabuna, no sudoeste baiano.

Até o seu retorno, ele será representado pelo vice-governador, João Leão, que neste sábado, 17, assina a ordem de serviço para o início das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Rio do Antônio.

Rui permanece afastado das atividades, por determinação médica, até seu restabelecimento, que deve ocorrer em 48 horas. Nesta sexta, 16, ele publicou uma mensagem no Twitter sobre sua recuperação. "Sigo em recuperação, certo de que, domingo, estarei bem para ir ao Bonfim agradecer", escreveu ele.

Sigo em recuperação, certo de que, domingo, estarei bem para ir ao Bonfim agradecer. — Rui Costa (@costa_rui) 16 janeiro 2015

adblock ativo