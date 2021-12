Governador faz apelo para que baianos evitem aglomerações no São João

Durante visita a Amargosa, famosa por sua festa de São João, o governador Rui Costa (PT) fez um novo apelo para que a população baiana evite aglomerações durante o período junino. Presente para a entrega do Hospital Municipal da cidade, o petista ressaltou a necessidade de reforçar as medidas de prevenção à disseminação do coronavírus.

O São João é importante na #Bahia e #Amargosa é uma das cidades que têm uma festa junina muito tradicional. No entanto, insistimos que estamos preocupados com o aumento dos casos de #Covid19 neste período. Reitero o meu apelo: evitem, a qualquer custo, aglomerações de São João. — Rui Costa (@costa_rui) June 19, 2021

"Quero aqui fazer ao apelo não só ao povo de Amargosa, mas a toda à região e a todos baianos. Estamos insistindo nessa tecla, pela preocupação com o aumento dos casos de Covid-19. Não queremos impedir a tradição, mas precisamos nos cuidar agora e evitar o pior depois. Meu apelo é que, mesmo mantendo a tradição cultural do São João, evitem a qualquer custo as aglomerações", disse.

Rui lamentou mais uma vez a proximidade de uma terceira onda da doença no país, por consequência do baixo ritmo de vacinação, enquanto na Europa jogos de futebol já ocorrem com público no estádio.

"Hoje, já era para 70% do povo brasileiro já estar vacinado. Infelizmente, o presidente não comprou vacina no ano passado, quando os laboratórios ofereceram. Como a CPI está mostrando, teve laboratório que ofereceu ao Brasil vacina pela metade do preço e mesmo assim o presidente não comprou".

