Governador do Rio de Janeiro, Luiz Pezão é preso pela PF

A um mês do fim do mandato, o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) foi preso nesta quinta-feira, 29, pela Polícia Federal (PF), no Palácio Laranjeiras, sede do Governo do Rio de Janeiro. A ordem judicial é do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A prisão tem relação com fatos revelados no braço carioca da Operação Lava Jato. O pedido partiu da PF, para onde o governador foi levado, e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Pezão foi vice-governador do Rio na gestão Sérgio Cabral (MDB) entre 2007 e 2014. O ex-governador está preso desde novembro de 2016, condenado a mais de 180 anos de prisão.

A Lava Jato atribui a Cabral o comando de um esquema milionário de corrupção e propinas. Em delação premiada, o operador do esquema Carlos Miranda acusou Pezão de receber R$ 150 mil mensais em propina durante o período em que foi vice-governador.

