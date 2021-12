Governador determina corte de gastos aos secretários

O governador Jaques Wagner se reuniu com o secretariado nesta quarta-feira, 10, no Centro Administrativo da Bahia, e determinou ajustes em todas as secretarias a redução dos custos do governo. Uma das medidas será a redução de gastos com viagens e diárias.

Wagner recomendou aos secretários a apresentação dos cortes no custeio para reduzir o gasto público. "A austeridade e a busca pela melhor eficiência são compromissos da nossa gestão", explicou.

De acordo com a orientação do governador, as despesas devem ser executadas dentro do limite do orçamento de 2013. "Reduziremos os gastos com o custeio da máquina sem comprometer a qualidade dos serviços públicos e nossos investimentos", explicou.

Os principais assuntos desenvolvidos foram o alinhamento das ações e um balanço político-administrativo do período, que envolveu também programas do governo. O encontro resultou em decisões como a redução de gastos com viagens e diárias e apresentação dos cortes dos secretários para redução do gasto público.

