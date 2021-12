Governador define novos gestores de empresas públicas

Os novos gestores da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) foram anunciados nesta terça-feira, 6, pelo governador Rui Costa.

O órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a Conder terá na presidência o engenheiro civil e administrador de empresas, José Lúcio Lima Machado, que foi superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na Bahia e diretor-presidente da Embasa. Até dezembro de 2014, ele presidiu a Valec Engenharia Construções e Ferrovias e, no período de 2012 e 2013, atuou como diretor-presidente da Conder.

Graduado em administração de empresas e pós-graduado em Política e Estratégia, Otto Alencar Filho assume a presidência da Desenbahia. Ele trabalhou como gerente de desenvolvimento de mercado, gerente de compras e suprimentos, na Odebrecht Ambiental, e, ultimamente, desempenhava a função de gerente financeiro, integrando o grupo de trabalho que conquistou o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento.

O novo diretor-presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, o também administrador de empresas Samuel Pereira Araújo, é diretor de Relacionamento e Atendimento da Prodeb desde 2008 e, agora, assume o comando da empresa pública fundada em 1973. Mestre em Finanças Corporativas, Samuel foi diretor administrativo e financeiro do Centro Internacional de Negócios da Bahia

