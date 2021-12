Governador de Santa Catarina é alvo da PF por compra fraudulenta de respiradores

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagaram na manhã desta quarta-feira, 30, operação contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL). A PF cumpre mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para apurar contratos fraudulentos na aquisição de 200 respiradores comprados por R$ 33 milhões no mês de março.

De acordo com a PF, os aparelhos não foram entregues e as investigações apontam relações do governador com a empresa Veigamed, que deveria fornecer o equipamento. “Tais delitos comprometem a rigidez e a credibilidade do governo do estado de Santa Catarina e põem em risco a saúde e a vida de toda a população catarinense, acometida dos males decorrentes do Covid-19”, justificou o MPF em nota.

Segundo a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, o mandado de busca e apreensão foi pedido para averiguar se a ordem de compra partiu do chefe do executivo.

