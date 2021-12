Governador da Bahia recebe embaixadora da Etiópia

Em meio ao Carnaval, surgiram oportunidades de estreitar relações acadêmicas, culturais e comerciais entre a Bahia e a Etiópia.



Os planos foram traçados, ontem pela manhã, durante um encontro realizado no Palácio de Ondina entre o governador do estado, Rui Costa, e a embaixadora do país do leste africano, Sinknesh Ejigu.



A ideia do encontro surgiu graças ao Olodum, que homenageou o país africano no Carnaval deste ano com o tema Etiópia, A Cruz de Lalibela, O Pagador de Promessas, que destaca liberdade e tolerância religiosa.



Planos



Durante o encontro, além de discutidos futuros laços no comércio entre a Bahia e a Etiópia, foram tratados temas como a criação da Casa Cultural Etíope, no Pelourinho; intercâmbios entre a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e a Universidade de Adis Abeba (capital e maior cidade da Etiópia).



Também foi discutida a criação de semanas da cultura já nos anos de 2015 e 2016. O objetivo é que, no primeiro ano, Adis Abeba sedie a semana da Bahia. No ano seguinte é a vez de Salvador sediar a semana da Etiópia.

