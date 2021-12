Governador autoriza obras da Via Expressa Paralela-Barradão

O governador Jaques Wagner assinou nesta terça-feira, 17, a ordem de serviço que autoriza a construção da Via Expressa Paralela-Barradão.

O novo corredor de tráfego vai ligar a avenida Luís Viana (Paralela) à rua Artêmio Castro Valente, no entorno do estádio Manoel Barradas, no bairro de Canabrava.

Com um investimento de R$ 18 milhões, a avenida terá 4,6 quilômetros de extensão, com pistas duplas nos dois sentidos. O projeto prevê ainda serviços de macrodrenagem do Rio Mocambo e de contenção de encostas.

As obras integram o Programa Mobilidade Salvador e devem ser concluídas no prazo de 18 meses.

A assinatura da ordem de serviço aconteceu na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, com a presença de dirigentes do Esporte Clube Vitória.

adblock ativo