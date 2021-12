Governador acompanha velório de prefeito de Jussiape

O Governador Jaques Wagner acompanhou na manhã deste domingo, 25, o velório do prefeito de Jussiape, Procópio Alencar (PDT), e da primeira-dama Jandira Alencar, que foram assasinados neste sábado, 24. O autor do crime, Claudionor Galvão de Oliveira, ainda matou o gerente da Embasa, Oderlange Pereira Novaes, e feriu dois policiais. O atirador foi morto após um confronto com a polícia.

Os corpos foram velados na casa do prefeito e, em seguida, na Câmara Municipal, até serem enterrados no cemitério da cidade, no final da tarde deste domingo. O governador foi informado do assassinato neste sábado, pela senadora Lídice da Mata.

