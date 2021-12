Gomes vai concluir obra da nova piscina olímpica

O novo secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes do Estado, Álvaro Gomes, disse que sua pasta vai intensificar as obras da piscina olímpica que está sendo construída na área da Fundac (Fundação da Criança e do Adolescente), na Avenida Bonocô. A construção do equipamento vem sendo cobrada pelos praticantes de natação desde que a antiga piscina, situada ao lado do Estádio Octávio Mangabeira, foi aterrada na construção da Arena Fonte Nova.

Conforme Gomes, 60% do projeto já foi feito, mas ele não quis antecipar quando será inaugurada. "Pretendemos fazer uma visita técnica nos próximos dias para obter um quadro atualizado do projeto. Vai ser um equipamento usado por atletas de ponta, mas também teremos um foco de inclusão social, abrindo para a comunidade", disse. Lançado em 2009, a conclusão do projeto está atrasada.

O secretário assegurou que o aperto nas finanças do Estado determinado pelo governador Rui Costa para agilizar a máquina e economizar recursos não criará dificuldades para o seu trabalho. "Estou acostumado a trabalhar em situações de dificuldades", disse.

Cuba

Filiado histórico do PCdoB, admirador do regime de Cuba, país que visitou várias vezes, Gomes contou que pretende buscar parcerias na área esportiva com o governo cubano. "Nós podemos dar uma assessoria importante a Cuba no futebol e receber em troca apoio nos esportes que os cubanos são fortes, já que o país é uma potência olímpica".

Ele explicou que a ação da secretaria nas áreas de esportes, emprego e renda terá como prioridade a inclusão social. Disse que, por exemplo, no programa de combate ao trabalho escravo, os trabalhadores resgatados nas fazendas flagradas nessa irregularidade passarão por capacitação para serem reinseridos no mercado de trabalho. Citou que nesse início de ano, dos 231 trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão, 51 foram empregados nas obras da Ferrovia Integração Oeste Leste (Fiol). "O mesmo apoio será dado a ex-presidiários que, estigmatizados, têm extrema dificuldade de conseguir emprego".

Para o Carnaval, a secretaria está intermediando em parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine) a colocação de 1.700 "cordeiros" para atuar nos blocos carnavalescos. Também vai apoiar cooperativas de catadores de latinhas, disse Gomes, que na segunda-feira, 26, visitou a direção do grupo A TARDE.

