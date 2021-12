Gomes é declarado prefeito de Itabuna dois meses após eleições

Mais de dois meses depois das eleições municipais, o candidato Fernando Gomes (DEM) foi declarado, nesta quarta-feira, 7, prefeito eleito de Itabuna. A decisão saiu, por maioria, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que deferiu o registro de candidatura dele.

Cuma, como é conhecido na cidade, localizada no sul da Bahia, foi o candidato mais votado no município, mas seus votos não foram contabilizados pelo fato de seu registro de candidatura ter sido negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a decisão, os votos atribuídos ao candidato passam a ser validados e ele deve assumir a prefeitura em 1º de janeiro de 2017. O candidato que terminou na segunda posição, Antônio Mangabeira (PDT), o Dr. Mangabeira, reivindicava a vitória no pleito e anunciou que irá recorrer da decisão do TRE no TSE.

A candidatura de Cuma foi indeferida, inicialmente, por ele ter sido enquadrado como ficha-suja e teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por não ter concluído obras no município quando prefeito de Itabuna. Ele já comandou o município quatro vezes.

Após análise do caso, a Corte Eleitoral entendeu que não houve dolo nem comprovação de improbidade administrativa, já que não constou a má administração do dinheiro público. O registro de candidatura de Cuma foi deferido pela Corte por cinco votos a um. O julgamento do caso ocorreria na última semana, mas foi adiado pelo fato de um dos juízes ter pedido vistas.

Saída

O deputado federal José Carlos Aleluia, presidente estadual do DEM, comemorou a decisão do TRE. “Ultimamente Itabuna só era assunto de notícias ruins, como a crise hídrica e a epidemia de dengue. Chegou a hora das boas notícias com a volta de um democrata à prefeitura”.

Com a decisão, o DEM vai comandar quatro dos cinco maiores municípios da Bahia: Além de Itabuna, Salvador, Feira de Santana e Camaçari.

Apesar da celebração do presidente do DEM no estado, o que se diz nos bastidores é que Cuma estaria insatisfeito e poderia deixar o partido pelo fato de, na visão dele, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), não ter lhe declarado apoio.

O possível destino de Fernando Gomes é o PSL, do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, que estaria tentando convencer Cuma a mudar de legenda.

Outro possível destino de Fernando Gomes seria o PSD, a partir de uma articulação política do deputado federal Paulo Magalhães (PSD).

