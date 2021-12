Gleisi Hoffmann condena "invasão" da casa de Wagner

A presidente do PT Gleisi Hoffmann divulgou nota chamando a operação da Polícia Federal na casa do ex-governador Jaques Wagner de "invasão". Nesta segunda, 26, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no apartamento do petista na Mansão Victory Tower, no Corredor da Vitória, em Salvador. Na ocasião, foram apreendidos documentos, relógios de luxo e celulares no imóvel.

A ação investiga um suposto superfaturamento nas obras de demolição e construção da Arena Fonte Nova. Hoffmann considerou que esse tipo de operação é um abuso de autoridade com o intuito de "tentar criminalizar o PT".

Para ela, esse tipo de ação está relacionada ao "crescimento da pré-candidatura do ex-presidente Lula".

Confira a íntegra da nota do PT:

"A invasão da residência do ex-governador Jaques Wagner por agentes da Polícia Federal, na manhã de segunda-feira (26) é mais um episódio da campanha de perseguição contra o Partido dos Trabalhadores e suas principais lideranças.

A sociedade brasileira está cada vez mais consciente de que setores do sistema judicial abusam da autoridade para tentar criminalizar o PT e até os advogados que defendem nossas lideranças e denunciam a politização do Judiciário.

A escalada do arbítrio está diretamente relacionada ao crescimento da pré-candidatura do ex-presidente Lula, nas pesquisas, nas manifestações populares, nas caravanas de Lula pelo Brasil. Quanto mais Lula avança, mais tentam nos atingir com mentiras e operações midiáticas.

Nossa solidariedade ao companheiro Jaques Wagner e sua família.

Por Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores"

