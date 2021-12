Gleisi e Bernardo negam ter recebido de Youssef

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) informou, via assessoria de imprensa, que "não conhece Alberto Youssef". "Desconheço completamente os fatos", informou Gleisi. "Todas as doações constam na prestação de contas aprovada pela Justiça Eleitoral." A senadora informou ainda que avalia "com seus advogados, quais providências legais assumirá em relação ao caso".

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, informou que "não pediu nem recebeu qualquer importância" e que nunca falou com o doleiro Alberto Youssef. "Reafirmo o que já lhe disse: desconheço esse assunto. Nunca falei com o senhor Youssef, por qualquer meio."

Bernardo confirmou conhecer o dono do shopping citado pelo doleiro, mas nega qualquer irregularidade. O proprietário do shopping, localizado em Curitiba, foi procurado pela reportagem, mas até esta edição ser concluída não havia respondido aos questionamentos.

