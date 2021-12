Gilmar Mendes não vê tentativa de obstrução em fala de Jucá

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse, nesta terça-feira, 24, que não considera as declarações do ex-ministro do Planejamento Romero Jucá, divulgadas ontem (23) pelo jornal Folha de S.Paulo, uma tentativa de obstrução da Operação Lava Jato. Nas gravações obtidas pelo jornal, em conversa com ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, Jucá sugere um "pacto" para tentar barrar a operação, que incluiria o Supremo. Por causa das declarações, Jucá pediu para ser exonerado.

"Não vi isso. A não ser, uma certa impropriedade em relação à referência ao Supremo. Sempre vem essa história: 'já falei com os juízes' ou coisa do tipo. Mas é uma conversa entre pessoas que têm alguma convivência e estão fazendo análise sobre o cenário numa posição não muito confortável", disse Gilmar Mendes, em referência ao trecho em que Jucá cita o STF na conversa.

"A não ser essa referência [sobre o STF], que causa incômodo, é uma repetição. Virou um mantra, um enredo que se repete", acrescentou o ministro, em entrevista no STF. Mendes disse que nunca foi procurado por Jucá para falar sobre a Lava Jato.

Para o ministro, o STF tem agido com imparcialidade com relação à operação. "Não há o que suspeitar do Tribunal, o Tribunal tem agido com muita tranquilidade, com muita seriedade, muita imparcialidade, a mim me parece que não há nada para mudar o curso [da Lava Jato]."

Perguntado se a saída de Jucá abala o governo interino que acabou de começar, Mendes disse que a mudança "faz parte da realidade política".

"São problemas da realidade política, com os quais se tem que lidar. Quer dizer, eu tenho essa experiência também, passei por governo. Quer dizer, da noite para o dia, às vezes por uma fala, por uma revelação, se encerra um mandato às vezes até exitoso. Em suma, isso faz parte da realidade política".

