Gilmar Mendes evita pergunta sobre pedido de impeachment

Durante compromisso em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 5, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro Gilmar Mendes se negou a comentar sobre o abaixo-assinado que pede a sua saída e de mais dois colegas do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não vim aqui falar sobre isso. Vim falar sobre biometria", disse. Mendes participou nesta manhã da inauguração de um posto de cadastramento biométrico na Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, instalada no bairro de Paripe.

O abaixo-assinado online foi criado após Gilmar e os outros dois colegas terem permitido a saída do ex-ministro José Dirceu da prisão, onde ele cumpria pena de 32 anos de detenção. O documento obteve cerca de 290 mil assinaturas registradas e será entregue ao Senado.

Inauguração

Ao lado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), José Edivaldo Rocha Rotondano, e do prefeito ACM Neto, Gilmar Mendes inaugurou nesta manhã o posto de recadastramento biométrico.

A inauguração do posto é resultado de um acordo de cooperação firmado entre o TRE-BA e Prefeitura Municipal de Salvador. Segundo o presidente da corte eleitoral baiana, a parceria prevê a disponibilização do serviço de recadastramento biométrico em todas as unidades de prefeituras-bairro da cidade.

O posto em Paripe será o primeiro de um total de dez unidades que serão instaladas até o final do mês de maio no Centro, Cajazeiras, Itapuã, Ribeira, Rio Vermelho, Cabula, São Marcos, Liberdade e Valéria.

