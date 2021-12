Gilmar Mendes e ACM Neto se encontram em Salvador

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes está em Salvador nesta segunda-feira, 2, onde participa do seminário Fundamentos Jurídicos do IPTU, no Bahia Othon Palace (Ondina).

Mendes fez a abertura do evento com o painel "IPTU na Jurisprudência do STF". Já o prefeito de Salvador, ACM Neto, participa do painel "A Visão do Município".

Os dois se encontraram nos corredores do seminário e Neto aproveitou para publicar uma foto em seu perfil no Instagram. "Com o ministro Gilmar Mendes, pouco antes de participar de um seminário em Salvador", escreveu ele.

Os internautas aproveitaram postar comentários sobre a foto na rede social, como Adriano Borges, que questionou a atuação do prefeito. "O que a Prefeitura de Salvador está fazendo para melhorar a situação do povo das Palafitas? Ou as Palafitas é um município fora de Salvador? (sic)".

Já a usuária Marcela Oliveira teceu elogios ao gestor. "Parabéns Neto!!! A cidade está realmente melhor, e saiba que com o tempo Deus te ajudará a por tudo em ordem. Quanto a agradar nem Jesus agradou a todos. Portanto siga em frente".

