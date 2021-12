Gilmar Mendes critica voto de Nunes Marques em julgamento de suspeição de Moro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se irritou com o voto do colega Kassio Nunes Marques, na tarde desta terça-feira, 23, no julgamento de um recurso da defesa do ex-presidente Lula que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. "É indecência falar em garantismo", declarou Gilmar, ao se referir a um argumento utilizado por Nunes Marques, de que usar as mensagens hackeadas de procuradores da Lava Jato seria validar o emprego jurídico de provas ilícitas.

"Isso não tem a ver com garantismo nem aqui nem no Piauí, ministro Kassio", afirmou Gilmar. Nunes Marques é do Piauí. "Para dizer que isso tem alguma coisa a ver com uso de prova ilícita, tem que buscar a justificativa no Código Penal da Rússia soviética, ministro Kassio", acrescentou Gilmar.

Está formado o placar de 3 votos a 2 pela rejeição da ação de Lula. No entanto, os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, que já haviam votado contra o pedido de suspeição, informaram em sessão no início do mês que farão uma nova manifestação de voto, o que pode modificar o placar.

adblock ativo