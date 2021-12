Gilberto Kassab: 'Governador Rui Costa está pidão pra burro'

Aliado fiel da presidente Dilma Rousseff, o ministro das Cidades e presidente licenciado do PSD, Gilberto Kassab, apoia o contingenciamento de recursos que o Palácio do Planalto deve anunciar nos próximos dias para conter custos, mas paradoxalmente defende o aumento do fundo partidário. Diz que esse episódio antecipa o financiamento público de campanha que está na pauta da política nacional. Kassab passou por Salvador na quinta-feira e visitou o jornal A TARDE, onde concedeu essa entrevista exclusiva.

Como o contingenciamento (retenção de recursos) do orçamento vai afetar o Ministério das Cidades?

A prioridade do governo é a estabilidade econômica, portanto, os ajustes. Eu me incluo entre aqueles que defendem o ajuste econômico e dentro da equipe do governo serei solidário e cumpridor das medidas. Vale ressaltar que o ajuste e as medidas de contenção vão acontecer por todo o ministério. O que eu tenho dito é que num ministério com investimentos e projetos de programa de tamanho tão grande, geralmente o prazo que vai desde a idealização, passando pela licitação do projeto, captação de financiamento, licitação da obra, execução da obra, enfim, são projetos de cinco, seis, sete oito anos. Aqui na Bahia foi 14 anos (o metrô). Em um ministério como o nosso, com esses programas, um ano de redução no fluxo de recursos não causa o mesmo impacto que a contenção em outros ministérios na execução de projetos menores. Até porque no nosso ministério a área que trata de investimentos de mais rápida realização, o Programa Minha Casa Minha Vida, não sofrerá cortes. Lógico que haverá ajustes, mas a percepção por parte do futuro beneficiado é muito pequena no nosso ministério. Podem dizer, ah não vai ficar pronto em 2017. Mas fica em 2018.

Na inauguração da Estação Bom Juá do metrô de Salvador o senhor disse que a liberação de recursos pode atrasar por causa da crise...

A questão agora é o fluxo, como falei, mas isso será imperceptível por parte do futuro usuário. Os recursos para o metrô de Salvador já estão definidos, não tem corte.

E o governador Rui Costa tem pedido muita coisa ao Ministério das Cidades?

O governador está pidãopra burro. Temos muitos investimentos na Bahia. E novos projetos não são difíceis não.

Apesar do aperto financeiro o Congresso aprovou o aumento do fundo partidário para o orçamento de 2015, não é um contrassenso?

São duas coisas distintas. O que se está analisando hoje no Brasil é se vai ter financiamento público ou privado de campanha. E cresce a cada momento a tese do financiamento público. Se você observar nos anos anteriores você verá que um percentual muito grande das receitas obtidas por qualquer partido era proveniente de empresas privadas. Essa mudança não foi pelo fato de os partidos estarem com apetite maior por recursos, foi no sentido que está se preparando para conviver com o financiamento público. Acho que foi um fato (o aumento) que tem suas justificativas, ante por exemplo, a constatação de que não haverá recursos privados este ano. O grande debate vai acontecer agora, ao longo da próxima semana, até o final do mês será a questão do financiamento das campanhas políticas: vai ter financiamento público, vai ter recursos, sob que forma? A questão não é o volume de recursos é se vai ou não ter financiamento público. Repito: sou favorável ao aumento do fundo partidário desde que não se tenha o financiamento privado. Você vai ver que o financiamento dos partidos ficará no mesmo patamar.

Mas o PSD vai devolver parte como o PMDB disse que fará?

Sou favorável ao financiamento público desde que não tenha o financiamento privado.

Mas vai devolver?

Não. Sou a favor do financiamento público. Sou a favor que se vote o financiamento público dos partidos e das campanha diante dos grandes problemas que tivemos nos últimos anos com financiamento privado. O capital privado está esgotado. Mesmo porque tivemos muitos problemas com o financiamento privado. A democracia tem seu custo. Para acabar de vez com qualquer dúvida, para que o eleitor veja que nós estamos no caminho correto da transparência sou a favor do financiamento público. Partidário e de campanha.

O senhor fez as pazes com o Eduardo Cunha?

Nunca tive problemas com ele. Na eleição de presidente da Câmara dos Deputados, eu com a minha simpatia, meu partido, apoiamos o (deputado do PT) Arlindo Chinaglia, mas não é por isso que tenho alguma animosidade com o deputado Eduardo Cunha. Fui até conversar com ele ontem (quinta). Já era para ter ido há um mês, mas sabe quando a agenda não permite? Você marca aqui, desmarca ali.

Mas ele andou dando declarações que o senhor está querendo criar o PL para enfraquecer o PMDB...

Não falamos sobre o PL. Ele (Cunha) tem uma visão diferente de reforma política da minha. Reforma política é uma coisa complexa. Ele, por exemplo, tem a visão da necessidade de dificultar a fusão de partidos e eu tenho a visão que a prioridade para o Brasil, na reforma política é, antes de mais nada, votar a proibição da coligação nas eleições proporcionais, acho isso fundamental. Depois tem medidas importantes, quase consensuais, (entre os partidos) como a cláusula de desempenho (pela qual se restringe o funcionamento parlamentar de um partido que não alcançar determinado percentual de votos), a que determina que para o tempo de televisão nas candidaturas de prefeito, governador e presidente se soma apenas o tempo dos partidos que compõe a chapa majoritária.

E o fim da reeleição?

Não. Defendo como está hoje. Não defendo a coincidência de mandatos (vereador, prefeito, deputados, senador, governador e presidente ). Acho que o problema do Brasil não é esse.

Por que o PSD liberou sua bancada na votação da nova Lei da Terceirização na Câmara dos Deputados?

Cada um tem o seu ponto de vista. Não é uma matéria que exija fechamento de questão (de cada partido). Cada um tem a sua consciência, acha o modelo mais adequado para o País. Eu por exemplo, acho o fundamental em qualquer modelo de terceirização - ainda vai ser votado no Senado - é que a lei deveria preservar os direitos do trabalhador e o Estado brasileiro não perca receita. Não é saudável. Fora o modelo que respeite essas premissas, a questão é ideológica, administrativa, não tem sentido fechar questão dentro do partido.

Qual a visão que o senhor tem dos partidos aliados do governo no Congresso, que votam contra os interesses do Palácio do Planalto, como foi o caso dessa Lei das Terceirizações aprovada pelo empenho do PMDB, que tem criado problemas ao governo?

O PMDB não está criando problema. Está aí o vice presidente Michel Temer (PMDB) hoje coordenador político do governo. Não está causando problema, está ajudando. Uma coisa são as posições de governo, outra as posições de partido. O PMDB nas ações de governo tem sido muito correto e solidário.

Contudo, a presidente Dilma Rousseff precisou convocar o vice Michel Temer para cuidar da articulação política.

As mudanças nos comandos ministeriais são rotineiras. Eu comecei minha gestão de prefeito em São Paulo com uma equipe. No final eu tinha 5% dessa equipe. Não tive nenhuma crise.

O PMDB está lutando pela aprovação da lei de redução de ministérios para vinte, uma ação contrária ao governo...

É uma posição de partido. O governo não fechou questão sobre isso. No meu partido, por exemplo, dois deputados votaram pela redução e manuntenção de vinte ministérios como teto (na Comissão de Constituição e Justiça). Outro votou pela rejeição da proposta. Não é uma questão de vida ou morte para o governo. Não vi ele se empenhar por isso. Teve sua posição, trabalhou em favor dela, não foi um grande empenho. É diferente do ajuste econômico.

Nesse caso do ajuste econômico é uma posição de governo?

É. Uma prioridade absoluta. Acredito que passe, torço para que passe, acho que é importante para o País que passe.

Qual a situação do PSD na Bahia?

O partido é coordenado pelo senador Otto Alencar. O PSD está muito bem, saiu fortalecido das urnas (de 2014). Elegemos o senador, cinco deputados federais, diversos estaduais e temos muitos prefeitos. Está muito bem na Bahia .

Qual a estratégia do PSD para as eleições municipais de 2016?

Nas conversas que eu tenho com os nossos deputados, com o senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, o consenso é que faremos um esforço muito grande para lançar o maior número possível de candidatos a prefeito. Essa é a diretriz. Acho que estamos preparados para lançar um bom número de candidatos a prefeito na eleição de 2016 aqui na Bahia.

A aliança com o PT deve continuar apesar do desgaste do partido?

A nossa aliança é muito sólida.

Como o senhor viu o resultado da auditagem da Petrobras que indicou prejuízo causado pelo pagamento de propina que está sendo objeto de apuração na Operação Lava Jato?

É uma questão do Poder Judiciário. Está sendo muito bem conduzido. Vamos aguardar a finalização. Ninguém deve emitir juízo de valor injustamente. O Poder Judiciário vem se manifestando pela punibilidade de alguns, eles terão que pagar por seus erros.

O projeto da ponte Salvador/Itaparica já foi falado com o senhor?

Essa é mais uma questão do Ministério dos Transportes. Pode até ser abordado no nosso ministério, mas está mais afeito à pasta de transportes.

O metrô é de Cidades por ser uma questão de mobilidade?

Isso. Do mesmo modo o projeto do BRT de Salvador que está bem encaminhado. O orçamento da União foi sancionado e agora estamos partindo para a assinatura do contrato.

O senhor pretende disputar as próximas eleições em São Paulo (prefeito em 2016 e governador em 2018)?

Se for na Bahia, estou pensando (risos). Em São Paulo fui prefeito, foi uma bela experiência, gostei muito de ser prefeito, gosto da vida pública, já fui vereador na cidade de São Paulo, fui deputado estadual, federal duas vezes, vice-prefeito, assumi a prefeitura e tive a felicidade de ser honrado na minha cidade de ser o único prefeito reeleito na história de São Paulo e hoje estou muito feliz como ministro. Não tenho nenhuma expectativa de ser candidato a qualquer cargo. Acho, até, que vou disputar outras eleições em minha vida, mas eu não sei qual eleição e quando será.

O senhor espera que a situação econômica melhore no segundo semestre?

Tenho muita confiança na condução econômica do governo. A situação melhorou muito. O ministro (da Fazenda Joaquim) Levy foi assimilado pelo País e hoje ele comanda a economia com legitimidade, com apoio da presidente Dilma e de todos os ministros do governo. Ele conquistou uma liderança muito grande. Acredito que a estabilidade vai ser conseguida em poucos meses e haverá crescimento logo em seguida.

Só o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) é que não engole o Joaquim Levy. Disse que ele é um infiltrado do capital no governo. O que o senhor achou dessa declaração do João Pedro Stédile, presidente do MST?

Não acredito que seja. Ele é um bom técnico que tem suas convicções e sua ação tem dado resultado. Hoje ele tem muita mais confiança dos brasileiros e dos investidores de fora e de dentro do Brasil sobre a condução da política econômica do governo sob sua liderança.

