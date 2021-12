Gestões de Rui e ACM Neto são bem avaliadas por congressistas

O governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) tiveram suas gestões avaliadas positivamente pelos congressistas em cargos de liderança de bancada, integrantes das mesas diretoras da Câmara e do Senado, presidentes de comissões e formadores de opiniões em áreas de relevância.

O levantamento realizado pelo Painel do Poder, comandada pelo site especializado Congresso em Foco, ouviu 70 congressistas entre os dias 14 e 20 de setembro. O governador Rui Costa (PT) foi o terceiro governador mais lembrado por parlamentares pelo bom desempenho no comando da Bahia. Costa foi citado 15 vezes na pesquisa Painel do Poder, atrás apenas do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 23 menções, e Flávio Dino (PCdoB), governador do Maranhão, com 17 citações.

“Recebo este resultado com absoluta naturalidade. Bom ter este reconhecimento por parte de parlamentares que representam o Poder Legislativa, um dos alicerces da democracia no Brasil. Este tipo de resultado, que divido com todos que trabalham por uma Bahia cada vez melhor, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Quero o Estado cada vez mais forte e mais justo” ressaltou o governador da Bahia.

Após agradecer o reconhecimento dos parlamentares, Rui Costa (PT) destacou que o “nosso desafio maior neste momento” é “continuar lutando para salvar vidas e vencer esta guerra contra o coronavírus”

Executivo municipal

Questionado sobre quais seriam os três melhores chefes dos executivos dos 26 estados mais o Distrito Federal, os deputados federais e senadores citaram o prefeito de Salvador, ACM Neto (Dem), por 17, o que o colocou como o segundo chefe do executivo municipal mais bem avaliado pelos parlamentares mais influentes no Brasil. Neto ficou atrás de Bruno Covas (PSDB), prefeito de São Paulo citado 21 vezes, e na frente de Geraldo Júlio (PSB), prefeito de Recife, que foi lembrado pelos parlamentares nove vezes.

“Fiquei muito feliz com o resultado porque fui parlamentar por dez anos e conheço muito bem as ações realizadas pelo Poder Legislativo. A pesquisa demonstra que o trabalho que realizamos na Prefeitura de Salvador há quase oito anos reflete nacionalmente”, destacou o prefeito de Salvador.

ACM Neto destaca que o reconhecimento é divido com todos os os colaboradores da prefeitura de Salvador. Ele avalia que “chegar ao final” do mandato “com elevados índices de aprovação” e “sendo citado por deputados e senadores” revela que “tomamos decisões certas, muitas difíceis, e contribuímos para o desenvolvimento da primeira capital do Brasil”.

