Geraldo Jr. recebe convite para se filiar ao MDB e presidir partido em Salvador

Pré-candidato à prefeitura de Salvador, o presidente da Câmara Municipal, vereador Geraldo Júnior (SD), foi convidado para se filiar ao MDB e presidir a legenda na capital baiana.

O convite foi feito por Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, durante estadia do chefe do Legislativo em Brasília nesta terça-feira, 26. Lá, o vereador se reuniu com líderes de partidos como MDB, PTB, PSC e SD, agremiações que integram um grupo que visa lançar candidatura ao Executivo soteropolitano em 2020.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Geraldo Júnior afirmou que o convite será avaliado pelo grupo partidário. "Estou bem assistido no meu partido, o Solidariedade. Baleia Rossi me convidou para ser presidente municipal do MDB. Não posso dizer que dessa água não beberei, é algo para ser avaliado. Mas é muito cedo para falar de mudança partidária. A tendência de para onde irá o presidente da Câmara será definida pelo grupo", disse.

Segundo Geraldo, o conjunto partidário tem como objetivo lançar um nome no pleito do ano que vem. "Para quem não acreditava, nosso bloco está muito coeso com quatro partidos, o Solidariedade, MDB, PSC e PTB. Tivemos em Brasília com grandes lideranças desses partidos e fora sinalizado por eles que esse bloco terá candidatura própria", assinalou.

