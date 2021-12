Genoino passará por perícia médica neste sábado

Será realizada neste sábado, 23, a perícia médica solicitada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, para determinar as condições de saúde do deputado licenciado José Genoino (PT-SP). O trabalho contará com cinco cardiologistas indicados pela Universidade de Brasília (UnB). Barbosa quer saber se Genoino, condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão no processo do mensalão, tem condições de saúde para cumprir a pena na penitenciária ou se deve ficar em prisão domiciliar.

Boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 22, pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal descartou a hipótese de Genoino ter sofrido enfarte do miocárdio na Penitenciária da Papuda na quarta-feira, 18, quando deixou a prisão e foi hospitalizado.

De acordo com o documento, seu quadro é estável, mas ele deve permanecer internado até sua pressão arterial estar controlada. Os médicos afirmaram que a alteração na pressão pode comprometer o resultado de uma cirurgia que fez de "correção de dissecção da aorta" e, desse modo, aumentar os riscos de sangramento.

Na sexta, Genoino recebeu a visita de familiares pela manhã e, à tarde, do senador José Sarney (PMDB-AP). "Vim cumprir meu dever de amizade. Ele me pareceu bem, mas abatido", afirmou o senador. "Quando eu estive no Incor, por duas vezes ele me visitou. Eu estava internado e ele foi lá, de maneira que eu vim aqui para retribuir e, ao mesmo tempo, cumprir os deveres da amizade."

Genoino não tem previsão de alta.

Em entrevista publicada nesta sexta no site da revista IstoÉ, Genoino disse que "jamais" deixará a política. "Posso ter que mudar a forma, o local e o uniforme, mas o sentido da minha vida é lutar por sonhos e causas", afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

