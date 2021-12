Genoino passa mal em presídio e é transferido para hospital

Brasília - O ex-presidente do PT e deputado federal Jose Genoino (SP) passou mal nesta quinta-feira (21) na Penitenciária da Papuda, em Brasília, e foi transferido para o Instituto do Coração (Incor-DF), no Hospital das Forças Armadas (HFA). Genoino está entre os 11 condenados no processo do mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), presos na Papuda.

De acordo com o advogado de Genoino, Luiz Fernando Pacheco, a suspeita é que o parlamentar tenha sofrido um enfarto. O Incor-DF confirmou que o deputado está internado, mas não há previsão de boletim médico.

Segundo a defesa de Genoino, desde que ele foi transferido para Brasília, no sábado (16), o parlamentar tem passado mal. Segundo Pacheco, o estado de saúde do parlamentar "é bastante delicado e inspira cuidados". Para ele, a conclusão consta do laudo médico liberado nesta quarta (20), pelo Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com o advogado, o laudo do IML descreve a cirurgia cardíaca a que Genoino foi submetido quando retirou parte da artéria aorta. Também estão descritas no documento as recomendações de uso de uma série de remédios, como anticoagulantes. O documento atesta que ele tem cuspido sangue nos últimos dias. Segundo a defesa, Genoino não tem condições de cumprir a pena de seis anos e 11 meses em uma penitenciária.

