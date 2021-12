"Genocida": youtuber Felipe Neto é esperado para depor nesta quinta

O youtuber Felipe Neto deve prestar depoimento, nesta quinta-feira, 18, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, 15, a delegacia intimou Neto para ouví-lo sobre suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional.

De acordo com o delegado Pablo Sartori, o influenciador digital pode ir pessoalmente ou enviar uma petição por meio de sua defesa. Segundo Felipe Neto, a convocação veio depois que ele, em uma rede social, chamou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “genocida”, no contexto de gestão do Governo Federal da pandemia da Covid-19.

No Twitter, o youtuber publicou uma imagem com a reprodução do documento da intimação. Em 2020, o mesmo delegado havia indiciado Felipe Neto por corrupção de menores, que classificou o caso como "clara tentativa de silenciamento" por intimidação.

1) Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação p/ q eu compareça e responda por CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL Pq chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado q me indiciou por "corrupção de menores". Sim, é isso mesmo. pic.twitter.com/nhMugYfc8c — Felipe Neto (@felipeneto) March 15, 2021

