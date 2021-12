General do Exército volta a cogitar intervenção militar no Brasil

O general do Exército Antonio Hamilton Mourão voltou a defender a possibilidade de intervenção militar no Brasil. Ele já tinha cogitado isso em setembro, quando disse que o Exército poderia atuar caso o Judiciário não consiga resolver "o problema político".

Nesta quinta, 7, ele voltou a falar sobre o assunto durante uma palestra no Clube do Exército, em Brasília. De acordo com ele, as Forças Armadas poderia ter o papel de "elemento moderador e pacificador" agindo "dentro da legalidade".

Ele complementou que isso só ocorreria "se o caos for ser instalado no país". Para ele, por enquanto, essa situação não é necessária, mas as Forças Armadas está atenta "para cumprir a missão".

