Geddel reconhece que tratou de projeto, mas nega pressão

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, telefonou na manhã deste sábado, 19, para o presidente Michel Temer, que se encontra em São Paulo, e negou haver pressionado o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero a liberar a construção de um edifício no Centro Histórico de Salvador, onde teria um apartamento. Temer deve reunir-se com Geddel para ouvir sua versão sobre o fato e esclarecer a questão. Calero demitiu-se na sexta, 18.

No momento, a tendência é que o Planalto não tome nenhuma atitude adicional no fim de semana. A interpretação nos bastidores é que há uma “guerra de versões”. O presidente já conversou com Calero e vai ouvir Geddel. Auxiliares do presidente dizem que as acusações de Calero são graves e questionam se ele tem provas do que afirmou. Do contrário, observa um interlocutor de Temer, é possível que Geddel o processe.

Dada a gravidade das acusações, o Conselho de Ética da Presidência será acionado. Na entrevista concedida ao jornal Folha de SP, Calero afirma que foi pressionado por Geddel a impedir que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nacional revisse uma autorização dada pelo Iphan da Bahia, liberando a construção de um prédio de apartamentos no Centro Histórico de Salvador. Por estar nas proximidades de uma área tombada, o empreendimento só poderia ter 13 andares. Mas o edifício teria perto de 30 andares.

Geddel teria dito a Calero que havia comprado um apartamento “num andar alto”. O ex-ministro da Cultura revelou também que teria sido pressionado por integrantes do governo a enviar o caso à Advocacia Geral da União (AGU), que supostamente daria um parecer dizendo que o Iphan nacional não poderia rever a decisão do Iphan baiano.

Em entrevista à Folha neste sábado, Geddel reconheceu que tratou com Marcelo Calero sobre o projeto imobiliário, mas nega que tenha pressionado a produzir um parecer técnico para liberar o empreendimento. O ministro confirmou que no ano passado fez uma promessa de compra e venda de uma unidade no condomínio e afirmou que, por ter conhecimento do impasse imobiliário, tinha legitimidade para levar a questão ao então ministro da Cultura.

"Eu lamento profundamente a manifestação do ministro Marcelo Calero, com quem sempre tive uma relação tranquila e serena. Nunca tive com ele nenhum desentendimento, bate-boca ou mal-estar. Eu repilo energicamente a palavra pressão ou algo que pudesse ser tomado como uma posição ilegítima", disse Geddel. "Eu tratei com ele com a trnsparência que o tema exigia, fazendo ponderações de um assunto que já está judicializado. Em nenhum momento houve pressão e a maior demonstração disso é que a posição final que revaleceu foi a dele", afirmou.

