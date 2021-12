Geddel ironiza demora de Dilma em alocar Wagner

O presidente do PDMB Geddel Vieira Lima utilizou a sua conta no Twitter para falar da falta de posição sobre que cargo o governador Jaques Wagner vai assumir no próximo mandato da presidente Dilma Rousseff.

"Presidente Dilma, vou lhe fazer um apelo. Anuncia logo o lugar do Wagner. O que a senhora está fazendo com ele é cruel", ironizou Geddel.

Após a eleição, Wagner disse que não ficaria desempregado, já que deveria assumir um posto na equipe de Dilma. Especula-se que ele assuma um dos seguintes ministérios: Casa Civil, Ministério das Relações Institucionais, Comunicação ou Educação. Mas ainda não há nada certo sobre o destino do petista em 2015.

Para Geddel, com a demora em saber que pasta vai assumir, Wagner "vai chegar fraquinho, fraquinho" no Planalto.

adblock ativo