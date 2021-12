Geddel e Rui debatem sobre a situação da Bahia na era Temer

O ministro de Governo Geddel Vieira Lima (PMDB) recomendou que o governador Rui Costa (PT) "acabe com a guerrilha política, legítima, correta", após a concretização do impeachment, e busque uma parceria "que seja saudável" para a Bahia com a gestão do presidente Michel Temer. O governador, por sua vez, em resposta ao ministro, informou que seu relacionamento com o governo federal será pautado pelos interesses da Bahia e espera que não haja retaliações por conta de suas convicções políticas e ideológicas.

Geddel disse que se Rui buscar parceria terá nele um parceiro. "Se agir assim terá em mim um parceiro para desobstruir os canais para a Bahia, terá em mim uma pessoa louca para lutar pelo nosso estado". Do contrário, na visão de Geddel, "se quiser continuar numa militância política insana, perde autoridade para reivindicar para a Bahia", declarou.

Continuar chamando Temer de "golpista" não seria uma boa estratégia na visão do ministro. "Tenho absoluta certeza de que o governador vai parar com essa papagaiada de golpe. É um discurso que foi feito politicamente. O governador, ninguém está querendo que ele recue e ceda de sua convicções, nem que ele faça adesismo ou apoio. Ele não vai poder continuar com essa história. Ele vai ter que buscar um relacionamento administrativo sério". Para manter um diálogo "cortês e educado", Geddel acha que o governador "precisa de um pouco de humildade. Torço para o governador ter".

Interesses

Por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), o governador informou que será intransigente na defesa dos interesses da Bahia. Rui disse que, independentemente do seu posicionamento político e pessoal, vai tratar dos interesses da Bahia de forma prioritária com o governo federal, e espera que a recíproca seja verdadeira, "principalmente quando se está falando de um dos principais estados do Brasil, com relevante participação no Congresso Nacional".

O governador também disse que sua gestão tem sido pautada pelo trabalho firme e pelo bom relacionamento em todas as esferas de poder e frisou esperar que não haja retaliação.

"Sempre pautei as minhas ações, enquanto governador da Bahia, acima de questões partidárias e com foco nos interesses da população baiana. E isso não mudará, a partir de agora, com a confirmação de Michel Temer à presidência da República", afirmou o governador, por meio de nota enviada à imprensa nesta quinta-feira, 1º.

Portanto, completou Rui, "será sempre bem-vinda toda manifestação de apoio ao estado no sentido de melhorar a vida dos baianos, mas reafirmo as minhas convicções políticas e ideológicas, que, de modo algum, irão afetar meu relacionamento com o governo de Michel Temer", ponderou o governador baiano.

