Geddel confirma nome de Reis

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, presidente do PMDB-BA, confirmou nesta quarta-feira, 22, que o partido indicou o deputado estadual Bruno Reis (PMDB) para o posto de vice na chapa do prefeito ACM Neto (DEM) que disputará a reeleição em outubro.

"Não houve disputa interna, houve consenso. Bruno manifestou interesse e nós concordamos", disse Geddel, acrescentando que agora caberá a Neto definir quem será seu vice dentro do leque de partidos que o apoiam. O prefeito já avisou que só deve decidir o assunto entre meados de julho e agosto.

A indicação de Reis obteve o apoio do deputado estadual Leur Lomanto Jr. (PMDB). "Sem dúvidas a escolha pelo nome do deputado estadual Bruno Reis para representar o partido na posição de vice do prefeito ACM Neto é um grande acerto do PMDB. Bruno já demonstrou que tem perfil qualificado para a disputa, com grandes serviços prestados à Bahia e excelente mandato na Assembleia Legislativa. Já evidenciou a sua grande capacidade política e administrativa em sua passagem pelo Executivo", argumentou.

Cinco ex-secretários do prefeito disputam o posto de vice. Além de Reis, que ocupava a pasta da Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza do município, também se desincompatibilizaram o secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Carreira (PV), o secretário de Educação, Guilherme Bellintani (DEM), o secretário de Urbanismo, Sílvio Pinheiro (PSDB), e o chefe de gabinete de Neto, João Roma (PRB).

