Geddel coloca os cargos à disposição

Um artigo do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), publicado nesta terça-feira, 18, com exclusividade por A TARDE pode acirrar ainda mais a crise entre o PT e PMDB. Geddel coloca à disposição do governador Jaques Wagner (PT), que está na Suécia, em viagem de negócios, todos os cargos que o PMDB detém na estrutura estadual, critica o PT e faz um anúncio preocupante do ponto de vista dos petistas: não será candidato a deputado federal em 2010.

O líder peemedebista não diz, mas a decisão deixa no ar que só lhe resta disputar uma vaga para o Senado ou ser candidato a governador. A última hipótese tem sido motivo de preocupação de Jaques Wagner, que recentemente deu ultimato ao ministro, ao afirmar que, se Geddel fosse candidato a governador em 2010, não poderia continuar participando do governo.

As relações entre o PT e o PMDB tornaram a azedar, semana passada, quando o ex-secretário da Agricultura Geraldo Simões – substituído no cargo pelo deputado Roberto Muniz (PP) – afirmou que, se ele fosse o governador Jaques Wagner, romperia imediatamente com o partido do ministro.

Ao colocar à disposição do governador Jaques Wagner todos os cargos do PMDB na administração estadual, o ministro Geddel Vieira Lima pode perder duas secretarias estaduais. A mais importante é a de Infra-Estrutura (Seinfra), cujo orçamento para 2009 é estimado em R$ 577,7 milhões, além de cerca de R$ 90 milhões de repasses da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). A outra é Indústria, Comércio e Mineração (SICM), com orçamento de R$ 165,9 milhões para o ano que vem.



O PMDB ainda controla o Derba (Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia), e a Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações), ambas vinculadas à Seinfra.

Na pasta da Indústria e Comércio, os peemedebistas controlam a Sudic (Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial), a CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral), o Ibametro (Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade), a Juceb (Junta Comercial da Bahia), e, finalmente, a Ebal (Empresa Baiana de Alimentos S.A).



Além disso, peemedebistas estão espalhados em cargos de comissão no terceiro escalão do governo. Fontes do partido estimam ocupar, ao todo, cerca de 50 cargos.



