Gastos parciais de deputados federais com telefone chegam a R$ 3,8 milhões em 2020

Os deputados federais tiveram gastos com telefones em 2020 estimados em R$ 3,8 milhões, até agora, mas o valor pode ser maior. Isso porque os parlamentares têm até 90 dias para apresentar as despesas.

A informação consta na coluna de Guilherme Amado, da revista Época. No ranking dos deputados que mais gastaram com telefone, Marcon (PT-RS) lidera, com R$ 55 mil, seguido por Zeca Dirceu (PT-PR), com R$ 45 mil, e Elcione Barbalho (MDB-PA), com R$ 32 mil.

Para chegar aos dados, o cálculo foi feito baseado em informações da Câmara dos Deputados.

