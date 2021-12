Gasto com previdência de militar é 17 vezes o de aposentado do INSS

A União bancou R$ 121,2 mil para cada aposentado das Forças Armadas em 2019. É quase o dobro da despesa por servidor público (R$ 71,600) e 17 vezes o gasto com o trabalhador da iniciativa privada (R$ 6.900). Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 6. Fazem parte do Relatório Contábil do Tesouro Nacional de 2019. As informações são do site de notícias Poder360.

O relatório também mostra que a remuneração média dos militares que estão na reserva (R$ 128,2 mil por ano) é seis vezes a de um aposentado do INSS (R$ 20,4 mil por ano). O servidor público aposentado recebe, em média, R$ 116,4 mil por ano. A renda média da população total é de R$ 17,3 mil.

Os militares possuem um sistema de contribuição diferente do observado no regime geral e no dos servidores civis. O rombo no segmento era maior porque não havia receita de contribuição previdenciária do militar, tampouco da União, para bancar o sistema.

Em dezembro de 2019, o Congresso aprovou lei que reestrutura as carreiras e reforma o sistema de aposentadorias do setor. Foi criada uma alíquota geral para militares ativos e inativos. O texto aprovado, no entanto, ampliou uma série de adicionais e bônus às Forças Armadas.

Segundo o Tesouro, em todo ano passado, as aposentadorias e pensões geraram deficit (despesas maiores que a receita) de R$ 318,4 bilhões. Apesar de proporcionalmente o gasto com os militares ser maior, a despesa do regime geral tem o maior peso em números absolutos, já que um contingente maior de pessoas recebem o benefício.

O rombo total da Previdência em 2019está dividido dessa forma, conforme o relatório. Aposentados do INSS, R$ 213,3 bilhões (alta nominal de 402,9% em 10 anos), servidores públicos: R$ 53,1 bilhões (alta nominal de 190,2% em 10 anos); militares: R$ 47 bilhões (alta de 101% em 10 anos); policiais militares e civis do Distrito Federal: R$ 5 bilhões (alta nominal de 79,6% em 10 anos)

