Garotinho e Rosinha são presos no Rio de Janeiro

Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos na manhã desta quarta-feira, 30, pela Polícia Civil. O casal foi encontrado na residência, no Flamengo, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o portal G1, os mandados de prisão preventiva foram cumpridos às 6h30, depois que a Justiça derrubou, nesta terça-feira, 29, o habeas corpus que mantinha o casal em liberdade.

A expedição de novos mandados judiciais para prisão dos ex-governadores ocorre após pedido do Ministério Público, que apontou indícios de interferência do casal nas investigações, incluindo ameaças a uma testemunha-chave.

Esta é a quinta vez que Garotinho é preso, e a terceira de Rosinha. A dupla é investigada por integrar um esquema que teria causado um prejuízo de R$ 60 milhões aos cofres públicos.

