Gabrielli mostra força e intensifica viagens

A pouco mais de 20 dias para a eleição dos diretórios nacional, estaduais e municipais do Partido dos Trabalhadores (PT) no país, os apoios aos quatro aspirantes a pré-candidato a governador na Bahia em 2014 começam a se revelar, com reflexos ao longo desta semana. Um deles é o anúncio feito neste domingo, 20, pelo secretário do Planejamento, José Sérgio Gabrielli, da intensificação das viagens para reuniões em diretórios do PT no interior do estado até 10 de novembro, data em que acontecem as eleições do partido.

No último sábado, apoiadores do ex-presidente da Petrobras deram o pontapé inicial lançando o movimento "Tô com Zé". O evento foi anunciado como um encontro com lideranças políticas e dos movimentos sociais para tratar da conjuntura da economia baiana. Entretanto, no salão enfeitado com faixas com a mensagem "Este partido não tem dono. Estamos com Gabrielli governador", o encontro se transformou num ato de apoio ao secretário.

Participou um número expressivo de petistas, incluindo secretários de governo das pastas de Educação, Cultura e Promoção da Igualdade. Manifestaram seu apoio dirigentes estaduais e nacionais da Central Única dos Trabalhadores (CUT), representantes de setores ligados a agricultura familiar, juventude, sem teto, pescadores e blocos afro.

Parlamentares como o vereador Waldir Pires (PT), e os deputados Rosemberg Pinto e Emiliano José também se posicionaram a favor da candidatura de Gabrielli. Pré-candidato do PDT, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo foi ao evento.

Consenso - O secretário Sérgio Gabrielli esclareceu que a reunião foi a formalização de que seu nome está a disposição do partido como candidato ao cargo de governador da Bahia. Mas negou que os dizeres de faixas de apoio a seu nome, que informavam que o PT não tem dono, signifiquem repúdio das bases do partido ao apoio dado pelo governador Jaques Wagner. ao secretário Rui Costa, como candidato ao cargo majoritário.

"O PT sempre foi assim, um partido rebelde, com respeito a opinião da base, dos militantes. O candidato escolhido ao final, entre os quatro nomes que vêm sendo apontados, será o candidato do governador e do partido, seja ele quem for", salientou.

Essa opinião é compartilhada por Jonas Paulo, presidente do PT na Bahia, que compareceu ao evento de sábado e avalia como normal essa manifestação por parte de setores do partido. Ele também concordou com o perfil do candidato ideal traçado por Gabrielli: boa capacidade de disputa de votos, trânsito fácil entre o movimento social, empresários e militantes do partido, diálogo fácil com partidos da base aliada.

Perguntado sobre sua preferência entre os pré candidatos, Jonas Paulo riu e explicou que a ele e a alguns colegas cabe o papel de coordenação do processo de consulta às bases. "Estamos ouvindo militantes, vereadores, prefeitos e deputados para que o diretório possa criar as condições para que até o final de novembro possamos ter nosso candidato", finalizou.

A TARDE tentou contato telefônico, mas não houve retorno, .com os demais pré candidatos do PT: o ex-prefeito de Camaçari Luiz Caetano, o secretário Rui Costa e o senador Walter Pinheiro.

