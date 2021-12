Gabrielli diz que Petrobras não pediu ação contra ele

Um dia após a divulgação de que o conselho administrativo da Petrobras teria decidido encaminhar pedido de abertura de ação civil contra 15 funcionários, entre os quais Sérgio Gabrielli, ex-presidente da estatal, e Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional, em decorrência da compra da Refinaria de Pasadena, Gabrielli, atual secretário de Planejamento da Bahia, negou, ontem, que isso tenha ocorrido.

Após ter obtido informações na estatal, o ex-dirigente, que comandou a petrolífera no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz que as conclusões da apuração realizada pela comissão interna de auditoria da Petrobras sobre o caso foram encaminhadas ao conselho de administração da companhia, que decidiu aguardar o posicionamento final da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), que estão com processos em andamento para analisar os fatos.

Não foi comunicado

Conforme explicou, em nota, Gabrielli, apenas após a decisão dos órgãos de controle o conselho de administração deverá definir as medidas cabíveis ao ex-presidente da empresa, caso sejam confirmados prejuízos.

"Ainda não fui comunicado formalmente pela Petrobras a respeito das conclusões da comissão interna em relação à minha atuação no processo de compra de Pasadena", disse. "Eu estou no aguardo das informações", afirmou Sérgio Gabrielli.

A informação sobre a suposta decisão do conselho de administração da Petrobras foi do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Ele a publicou na sua coluna no portal do diário carioca e a notícia foi replicada nos principais jornais.



No mesmo dia, ao ser questionada sobre o assunto, a presidente da Petrobras, Graça Foster, não desmentiu a informação durante entrevista em São Paulo.

"Não vou comentar qualquer decisão do conselho de administração", limitou-se a dizer a executiva.

