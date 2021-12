Gabrielli diz que denúncias sobre refinaria Pasadena são pura ficção

O secretário estadual do Planejamento e ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, classificou como “pura ficção” as denúncias da oposição sobre supostos erros na aquisição em 2005 da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, quando ainda era o presidente da estatal.



Gabrielli esteve nesta terça-feira, 6, em Brasília, quando prestou esclarecimentos da transação à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal.



Na avaliação do petista, a compra da refinaria “foi um negócio como outro qualquer” e estava adequada ao contexto do mercado na época. “A aquisição foi um bom negócio na época, pois o mercado de combustíveis nos Estados Unidos estava em ascensão. O problema veio depois, com a crise de 2008 que mudou este cenário”, explicou Gabrielli.



A compra da refinaria está sendo investigada pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas da União.Batalha judicialA Petrobras comprou 50% das ações da refinaria de Pasadena em 2006 por US$ 360 milhões, sendo US$ 190 milhões pela refinaria e US$ 170 milhões pelos estoques de petróleo e derivados.



Segundo o ex-presidente da estatal, o custo total foi de US$ 3,8 mil por barril de capacidade de processamento, enquanto a média no mercado era de US$ 9,7 mil. Um ano antes, a empresa belga Astra Oil havia comprado esta mesma refinaria por US$ 42 milhões.



Gabrielli, contudo, explica que as margens das empresas de petróleo foram menores no ano anterior, o que justifica o preço de compra mais baixo por parte da Astra Oil. Além disso, a empresa belga já teria investido US$ 84 milhões quando vendeu metade das ações para a estatal brasileira.



No ano passado, após uma longa batalha judicial em cortes brasileira e norte-americana com a Astra Oil, a Petrobras concluiu a compra da refinaria de Pasadena, adquirindo os outros 50% das ações por US$ 839 milhões.

