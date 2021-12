Gaban desiste de reeleição e se diz "decepcionado"

Na véspera da convenção do DEM, nesta terça-feira, 16, que oficializará a candidatura de Paulo Souto ao governo do estado, o mais combativo deputado estadual de oposição, Carlos Gaban (DEM), anunciou que não disputará as eleições deste ano.

Gaban entregará uma carta a Souto explicando os motivos de sua desistência. Em conversa com A TARDE, adiantou estar "decepcionado" e "cansado de brigar sozinho" - uma alusão indireta aos seus correligionários ou colegas oposicionistas. Afirma, ainda, ter sido a decisão mais difícil que já teve de tomar na vida.

"Abandonar o que a gente ama fazer não é fácil. Mas nada acontece. Quanta denúncia eu faço e nada acontece... contratos superfaturados, dinheiro desviado e nada acontece...", diz, em tom de decepção.

Gaban, que está no quinto mandato, adotou postura de oposição ferrenha, sempre levantando números e dados oficiais que revelam, na sua avaliação, o mal caminho que tomou a gestão atual desde 2007, quando o PT assumiu o governo do estado.

Mês passado, ele chegou a colocar seu nome para ocupar a vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE), aberta com a aposentadoria do conselheiro Zilton Rocha, e obteve numa primeira votação a maioria dos votos dos deputados. Mas numa segunda votação, o vencedor foi o ex-deputado federal Zezéu Ribeiro (PT).

