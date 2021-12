Fux não vai a reunião de Conselho da República citada por Bolsonaro

Citado por Jair Bolsonaro como um dos participantes da reunião do Conselho da República, que estaria marcada para esta quarta-feira, 8, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, afirmou que não vai comparecer. A informação é do colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo.

Fux disse a interlocutores que não faz sentido participar da reunião de um Conselho ao qual ele não integra. Ele vai também consultar os demais ministros da corte após o discurso do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo para avaliar uma reação.

Diante de milhares de apoiadores em Brasília, o presidente disse que “ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”, numa clara referência a Fux.

Em outro momento do discurso, Bolsonaro afirmou que “uma pessoa específica" da Praça dos Três Poderes, onde fica a sede do STF, não pode continuar "barbarizando”. Mais uma vez, Bolsonaro não citou nomes, mas se referia a Alexandre de Moraes, relator de duas investigações envolvendo o presidente.

Já os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) afirmaram que não haviam sido convocados para a reunião. Além deles, assessores ligados ao governo também não sabiam do encontro.

