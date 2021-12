Futuca diz que MDB quer participar de chapa majoritária em 2022

Vencedor em 14 prefeituras no Estado, entre elas a a reeleição dos correligionários Colbert Martins, que saiu vitorioso em Feira de Santana, e Herzem Gusmão, que venceu o pleito em Vitória da Conquista, o MDB quer integrar a chapa majoritária para 2022.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9) o presidente estadual do MDB, Alex Futuca, afirmou que a legenda é uma das mais participativas pelo seu presidente e deve pleitear uma vaga na possível campanha do prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) ao Governo do Estado.

"As vitórias em Feira e Conquista foram eleições importantissimas para o partido, mas, independente dessas vitórias, o MDB é o maior partido do Brasil. É um partido que tem que buscar um espaço na chapa do candidato e fazer parte pela importância que tem. Sem dúvidas nenhuma brigaremos por isso", afirmou.

Apesar de ter apresentado uma queda em relação a 2016, quando conquistou 18 prefeituras, a avaliação interna do MDB é positiva sobretudo pela conquista dos dois importantes polos já citados além de outras cidades importantes como Simões Filho e Conde.

"Nem sempre o número de prefeituras quer dizer que o partido está mais ou menos estruturado. O MDB é um partido que temos organizado na base, valorizamos os núcleos do partido e achamos que o partido pode fazer muito mais. Fazer um trabalho junto a população, até pelo desgaste da política partidária", observou.

