Funcionários de condomínio não dão informações sobre Dirceu

Funcionários do condomínio Busca Vida, em Camaçari, se negaram, na manhã deste domingo, 18, a prestar informações sobre o ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, José Dirceu, que se encontra hospedado no local durante o feriadão da Proclamação da República.

A reportagem de A TARDE tentou contato com Dirceu, condenado a 10 anos e 10 meses de prisão no julgamento do Mensalão, mas não obteve sucesso, sendo barrada no local, sob a justificativa dos funcionários de estarem "cumprindo ordens" da administração, que não estava no estabelecimento.

O ex-ministro chegou à Bahia na última quinta-feira, 15, e deve retornar a São Paulo ainda neste domingo, 18, segundo informações da assessoria de imprensa do petista concedidas ao jornal O Globo. Neste sábado, ele foi fotografado enquanto passeava pelo jardim da casa, que foi emprestada por Manuel Martinez, empresário do setor imobiliário.

*Com informações de Maria Garcia

