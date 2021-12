Frota leva dados à PF que podem ligar Eduardo Bolsonaro a fake news

O deputado federal, Alexandre Frota (PSDB-SP), apresentou à Polícia Federal (PF) números de IPs que ligariam Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao esquema de ataques virtuais a opositores de sua família. Segundo informações da Folha de S. Paulo, o depoimento do tucano ocorreu no último dia 29 e incluiu dados de computadores de Brasília e do Rio de Janeiro que seriam identificados como participantes de ações de disseminação de fake news na internet.

De acordo com Frota, o e-mail identificado na utilização dos IPs é o mesmo declarado pelo parlamentar no registro de sua candidatura em 2018.

Foram identificados alguns dos IPs no Rio de Janeiro, em computadores no imóvel na Avenida Pasteur, apartamento declarado por Eduardo Bolsonaro à Justiça Eleitoral. Já outro IP foi relacionado a uma casa no Jardim Botânico, em Brasília, no qual o deputado mora.

O filho do presidente Jair Bolsonaro não comentou o caso, segundo a Folha.

Frota foi ouvido no inquérito que apura atos antidemocráticos, contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A investigação corre na Suprema Corte, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

