Frente parlamentar quer incluir servidores atuais em reforma administrativa

A Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa propôs nesta quinta-feira, 8, a inclusão de atuais servidores públicos, magistrados, parlamentares, promotores e procuradores do Ministério Público na proposta sobre o tema em tramitação no Congresso Nacional. Militares continuariam de fora da reforma.

A atual proposta do governo sobre o tema vale apenas para servidores que entrarem no serviço público após a promulgação da emenda constitucional. A reforma também deixaria de fora magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público.

Até o momento, a tramitação da reforma está emperrada no Congresso Nacional aguardando a retomada das atividades da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

