Frente Nacional de Prefeitos se reúne nesta terça em Salvador

A 76ª reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) acontece nesta terça-feira, 8, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, em Salvador, com a presença de várias autoridades do cenário político. Com início previsto para 9h, o evento será aberto pelo prefeito da capital baiana, ACM Neto.

O encontro segue até quarta-feira, 9, tendo como temas: mobilidade, sustentabilidade, cidades inteligentes, habitação, pacto federativo, reformas tributária e previdenciária, democracia e representatividade feminina na política.

A reunião ainda contará com as presenças do presidente nacional da FNP, Jonas Donizette (prefeito de Campinas, SP) e do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Uma comitiva irá visitar as obras do Centro de Convenções de Salvador.

adblock ativo