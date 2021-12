Freixo vai denunciar Bia Kicis ao STF por incitação de motim após morte de PM no Farol da Barra

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) vai denunciar a colega de Câmara, Bia Kicis (PSL-DF), ao Supremo Tribunal Federal (STF) por incitação de motim, após convocar policiais militares baianos a não cumprirem ordens do governador Rui Costa (PT).

"Soldado da PM da Bahia abatido por seus companheiros. Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia”, escreveu. “Esse soldado é um herói. Agora a PM da Bahia arou. Chega de cumprir ordem ilegal!”, escreveu Kicis.

A deputada se refere ao policial militar Wesley Soares, que teria tido um "surto psicótico" e acabou morto no Farol da Barra, no domingo, 28.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, Freixo pedirá ao ministro Alexandre de Moraes que seja incluído no inquérito que apura os atos antidemocráticos e de ataques às instituições o tuite publicado pela deputada incentivando o motim. Fazer motim, segundo o Código Penal Militar, é crime.

Para Freixo, Bia cometeu o mesmo crime que Daniel Silveira, preso a mando justamente de Moraes.

