Freixo deixa Psol para tentar formar ampla aliança contra Bolsonaro

Deputado federal e líder da Minoria na Câmara dos Deputados, Marcelo Freixo trocará o Psol pelo PSB. Considerado uma das principais lideranças de esquerda no Congresso Nacional, o parlamentar buscar formar uma aliança ampla para disputar o governo do Rio de Janeiro em 2022. O principal objetivo é derrotar as forças ligadas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Encerro esse ciclo com a certeza de que apesar de não estarmos juntos daqui para a frente no mesmo partido seguiremos na mesma trincheira de defesa da vida, da democracia e dos direitos do povo brasileiro”, disse em comunicado.

Filiado desde 2005 ao Psol, Freixo não terá o mandato reivindicado por infidelidade partidária e poderá migrar antes da janela prevista para o início do próximo ano, após acordo feito com a sigla. O parlamentar buscará o apoio de outros partidos de esquerda, como o PT e o PCdoB, além de legendas do centro, como o PSD, do atual prefeito Eduardo Paes.

“Os graves retrocessos institucionais e humanos provocados por Bolsonaro em apenas dois anos de governo impõem novos desafios à democracia e à atuação do campo progressista. É urgente a ampliação do diálogo e a construção de uma aliança com todas as forças políticas dispostas a somar esforços na luta contra o bolsonarismo. É hora de colocarmos as nossas divergências em segundo plano para resgatarmos o nosso país do caos e protegermos a vida dos brasileiros”, defendeu, ao lembrar da sua trajetório dentro do Partido Socialismo e Liberdade.

“Juntos fizemos as CPIs das Milícias, do Tráfico de Armas e Munições e dos Autos de Resistência; enfrentamos com coragem os governos Sergio Cabral e Pezão; colocamos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa a serviço dos esquecidos pelo poder público”.

